Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Действия Китая подрывают систему мирового порядка, которая формировалась с конца Второй мировой войны. Политика США направлена на сохранение этой системы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью итальянской газете la Stampa.

Он отметил, что в отношениях Вашингтона с Пекином могут присутствовать и конкуренция, и сотрудничество, и антагонизм. Общий знаменатель здесь — необходимость противостоять Китаю с позиции силы. При этом США не будут заставлять союзников выбирать одну из двух сторон.

США, пояснил Блинкен, нацелены не на сдерживание КНР, а на сохранение «системы мирового порядка».

«Китай действует, подрывая этот порядок, нарушая права человека или другие обязательства», — подчеркнул госсекретарь.

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