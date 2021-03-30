Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чувашии продолжают ежедневно регистрировать смертельные исходы от COVID-19: за последние сутки скончались шесть пациентов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 30 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 22 748 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 43.

Выздоровели в республике 20 762 пациента, что составляет 91,27% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки выписаны 33 пациента. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 774 пациентам.

Также за последние сутки в Чувашии умерли шесть пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 1212.

Отметим, что ранее в поликлинике Городского клинического центра Чебоксар прошёл День открытых дверей, в рамках которого почти 550 человек проверили состояние здоровья, получили консультации и необходимую медицинскую помощь специалистов разных профилей.