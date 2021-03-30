Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 30 марта, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии составляет 41 919 человек, заболевание подтвердились еще у 101 пензенца. Сутками ранее заболели 106 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 38 651 пациент, или 92,2% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 111 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 526 пациентов, четверо — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, по новым случаям заражения, выявленным в регионах России на 30 марта, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Кроме них в первую пятёрку попали Подмосковье, Нижегородская и Ростовская области. Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования превысило 4 миллиона 536,8 тысяч.

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