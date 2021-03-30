Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 марта, выявлено 118 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечение получают 46 пермяков, дома под меднаблюдением пребывают 72 человека. Среди заражённых зафиксировано семеро детей.

Стоит отметить, днем ранее в Прикамье было выявлено 120 носителей коронавируса.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 51 131 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 45 385 пермяков. По причине коронавирусной инфекции скончались 1949 человек. За последние сутки зафиксировано восемь смертей.

Добавим, что вакцинацию от COVID-19 прошли более 80 тыс. жителей Пермского края: первый компонент получили 80 307 жителей, а второй — 57 163.