Краснодар, , 11:42 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 29 марта, сообщалось о 111 новых пациентах.

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«В Краснодаре выявили 38 случаев, в Сочи — 29, в Анапе — 14. По 5 новых пациентов в Геленджике, Динском и Белоглинском районах. По два случая подтверждено в Кореновском, Кущевском и Тихорецком районах. По одному — в Туапсинском, Ейском, Курганинском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Новопокровском и Гулькевичевском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 42 262 человек. На 30 марта показатель заболеваемости составляет 744,6 на 100 тысяч населения. Из обще числа заболевших выздоровели уже 37 134 пациента. Скончались 2 310 человек.

В стационарах с COVID-19 находятся 1 146 человек, в том числе 77 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. С легкой формой заболевания дома лечатся 1 672 человека.