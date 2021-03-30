Москва, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 409 человек, сообщили 30 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 409 летальных исходов», — рассказали в штабе. Общее количество смертей в стране, причиной которых стал ковид, достигло 98 442.

При этом с начала пандемии в РФ выявили 4 536 820 носителей коронавируса, 4 155 996 человек уже выздоровели.