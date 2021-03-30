Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 30 марта выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 80 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 672 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — семеро детей в возрасте до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 78 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 27 218 человек. 382 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано по три летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки скончались два человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3072 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 29 марта прививку от коронавируса сделали 42 475 человек в Удмуртии. Второй компонент препарата получил 30 331 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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