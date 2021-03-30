Ташкент, 30 марта 2021, 11:41 — REGNUM Новым председателем антимонопольного комитета Узбекистана назначен Шахрух Шарахметов. Об этом 30 марта сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.
Ранее Шарахметов занимал должность заместителя министра здравоохранения. В 2019—2020 годах был заместителем министра финансов республики.
Шахрух Шарахметов родился в 1977 году. В 1998 году окончил Ташкентский государственной экономический университет, в 1999 году — Эксетерский университет Великобритании.
Отметим, бывший глава антимонопольного комитета Нажмиддинходжа Шарипов назначен заместителем хокима (главы) Ташкентской области Узбекистана.