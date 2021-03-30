Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе. Это на 22 случая больше, чем сутками ранее. Новый рост числа суточных случаев произошел впервые после 19 марта.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кроме того, в городе возросло количество летальных случаев от COVID-19: за последние сутки их зафиксировано 36, это на шесть случаев смерти больше, чем в предыдущие сутки.

Нарастающим итогом за время пандемии в Петербурге зарегистрировано 393 916 случаев инфицирования, выздоровели 346 502 человека, от ковида как основной причины смерти скончались 12 233 человека.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуто 6248 коек в городских и федеральных медицинских организациях. На 28 марта свободными были 29,6% из них. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошлой неделе составляла около 27,6%.

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