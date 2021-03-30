Москва, 30 марта, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Более половины жителей России (50%) готовы поддержать смехом даже несмешные шутки собеседников. Никогда не смеются над несмешными шутками 30%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Гаэтано Беллеи. Шутник

Готовы посмеяться над глупой шуткой детей 29% опрошенных, над скучными анекдотами друзей — 21% опрошенных, чаще всего — молодежь 18−24 лет (33%). Поддержат смехом неудачный юмор родителей 20% граждан.

Посмеются над неудачной шуткой своей второй половины 19% респондентов, мужчины чаще, чем женщины — 20% против 17%. Реже всего граждане готовы смеяться над неудачными шутками начальства (8%).

Опрос проведен 15−25 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 339 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин регулярно подшучивает над своим пресс-секретарём в День смеха 1 апреля.

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