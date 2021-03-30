Челябинск, , 11:37 — REGNUM В Челябинской области сотрудник одного из банков заподозрен в разглашении сведений, которые составляют банковскую тайну. Делал он это из личной заинтересованности, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, он работал финансовым консультантом. В октябре-декабре 2020 года он, имея доступ к базе данных клиентов, передал некому заинтересованному лицу с помощью мессенджера персональные данные больше чем 100 граждан и получил за это не меньше 200 тыс.рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Решается вопрос об избрании этому гражданину меры пресечения и о том, какое предъявлять обвинение.