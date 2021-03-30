Киев, , 11:47 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора провели 12 обысков в нескольких областях страны у членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и активистов общественного движения «Украинский выбор». Об этом сообщила 30 марта пресс-служба ОПЗЖ.

Как сообщили в пресс-службе, обыски прошли в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и городе Киеве.

«Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными на Украине преступлениях против «основ национальной безопасности», — написал депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своём телеграм-канале.

Он добавил, что Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы для давления на оппонентов власти.

Членов ОПЗЖ и «Украинского выбора» подозревают, в частности, в поддержке воссоединения Крыма с Россией, однако в пресс-службе партии заявили, что потеряли контакт со своим активом в Крыму вскоре после начала событий 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечён к уголовной ответственности сразу после потери власти.

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