Тбилиси, , 11:36 — REGNUM В Грузии в 2020 году произошло снижение рождаемости при росте смертности. Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики, опубликованном 30 марта на сайте организации.

По данным ведомства, в Грузии в течение прошлого года родились 46 520 детей, что на 3,7% меньше, чем в 2019 году. За тот же период в стране умерли 50 537 человек, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Сообщается, что естественная убыль населения Грузии в 2020 году составила 4017 человек. При этом в Тбилиси, Аджарии и крае Квемо Картли за отчетный период рождаемость превысила смертность.

Стоит отметить, что в 2019 году в Грузии был положительный естественный прирост населения. Он составил 1637 человек.