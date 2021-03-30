Москва, , 11:35 — REGNUM Сроки действия специальных соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России, которые были заключены с производителями и поставщиками этих продуктов питания, продлены. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Напомним, срок действия ранее заключённых соглашений истекал 1 апреля.

«Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года», — говорится в сопроводительных материалах, опубликованных на сайте правительства РФ 30 марта.

Так, договоры фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

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Как сообщал ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально предполагалось, что соглашение охватит первые три месяца 2021 года — период до 1 апреля.

Позднее Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства о продлении соглашения по ценам на сахар до 1 июня, по ценам на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.