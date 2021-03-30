Вашингтон, , 11:53 — REGNUM В случае, если жители США не будут более активно соблюдать необходимые меры предосторожности и также не будут ускорены темпы вакцинации, в стране может начаться четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом 30 марта заявила на онлайн-брифинге в Белом доме глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Рошель Валенски, слова которой приводит газета The Hill.

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Также Валенски подчеркнула, что в складывающейся в настоящее время ситуации с коронавирусной инфекцией нельзя бездействовать.

«Мы наблюдаем всплеск заболеваний», — сказала она, добавив, что на протяжении последней недели в стране ежедневно выявляли по 60−70 тыс. случаев новых носителей коронавируса каждый день, что на 10% больше по сравнению с неделей раньше.

При этом глава федеральных Центров отметила, что она считает преждевременными отмену или ослабление связанных с пандемией мер ограничений, хотя часть губернаторов штатов США уже принимают такие решения. Как указала Валенски, она 30 марта хочет пообщаться с главами штатов на тему того, чтобы убедить их «воздержаться от подобных шагов».

Отметим, на сегодняшний день в США выявили за все время пандемии 30 331 798 носителей коронавирусной инфекции при свыше 550 тыс. скончавшихся от COVID-19.