Воронеж, , 11:35 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовал 30 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 29 марта, сообщалось о 205 новых случаях заражения.

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За последние сутки признаны выздоровевшими после коронавируса 201 пациент. Скончались за сутки 16 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего в Воронежской области на 30 марта подтверждено 74 951 случай заражения коронавирусом, из этого числа выздоровели 69 565 человек, скончались 2 784 пациента.