Ставрополь, , 11:33 — REGNUM Следственный комитет подтвердил задержание заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Он стал фигурантом дела о мошенничестве, сообщили 30 марта в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу Москве.

Высокопоставленного краевого чиновника подозревают в получении не менее 130 млн рублей от подрядчиков за покровительство при получении госконтрактов.

«Петрашов в период с 2013 по 2015 годы под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

По делу о мошенничестве по месту жительства Петрашова и на рабочем месте проводятся обыски. Решается вопрос о доставлении его в подразделение ГУ СКР по Москве для проведения неотложных следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о задержании вице-премьера Ставрополья Романа петрашова появилась утром 30 марта. Двумя неделями ранее был задержан его коллега — вице-премьер Александр Золотарев. Его подозревают во взятках на многомиллионную сумму. Речь идет о 63 млн рублей.

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