Вашингтон, , 11:33 — REGNUM В Сети появился новый трейлер красочной игры-платформера Lumote. Его опубликовали 29 марта на официальном YouTube-канале издательства Wired Productions.

В Lumote геймеры будут управлять фантастическим биолюминисцентным существом, которые умеет брать под свой контроль различных противников. В процессе им предстоит решать головоломки, много прыгать по различным платформам и использовать уникальные способности подконтрольных персонажей.

Релиз Lumote ожидается в 2021 году. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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