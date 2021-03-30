Геленджик, Краснодарский край, , 11:31 — REGNUM В городе-курорте Геленджике уже в ближайшее время могут заработать фонтаны. Об этом сообщил 30 марта в соцсетях мэр города Алексей Богородистов.

«Решили в Геленджике уйти от традиции включать фонтаны только к майским праздникам. Теперь уже нет такого месяца, чтобы на территории курорта не было гостей. Наш мягкий климат и погода позволяют и нашим местным жителям гулять и любоваться морем и набережной круглый год. Дал поручение коммунальщикам подготовить фонтаны города к включению в ближайшие дни», — написал Богородистов.

Глава города отметил, что фонтан на Лермонтовском бульваре могут включить уже вечером 30 марта — для проверки работы механизмов. По словам Богородистова, в будущем причиной для остановки фонтанов в Геленджике может стать «только минусовая температура и проведение профилактических или ремонтных работ».

Отметим, по прогнозу 30 марта в Геленджике ожидается около +10 градусов днём, 31 марта воздух может прогреться до +13 градусов.