Ярославль, 30 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. 29 марта в Ярославле прошёл ежегодный Всероссийский фестиваль «День медведя». Так в «столице Золотого кольца» традиционно отмечают не только календарную весну, но и пробуждение главного символа города — медведя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

День Медведя в Ярославле

Праздничные мероприятия прошли у памятника бронзовому медведю, а также на нескольких интерактивных площадках, работа на которых была посвящена теме «медведя» в Ярославле. Ярославцы медведя будили: пели ему песни, чистили зубы, а под звонкий рык бронзовой скульптуры аплодисментами встретили окончательное и бесповоротное наступление весны вместе с весенне-летним туристическим сезоном.

«В этом году, в связи с действующими ограничениями по количеству участников, мероприятия фестиваля были разнесены по разным интерактивным площадкам. Кроме главного действа у памятника медведю проходили и мастер-классы, и экскурсионные программы, в том числе по городу Ярославлю, и дни открытых дверей, и всех объединяла тема медведя и весны. Хочется отметить и старых добрых партнеров: туристический комплекс «Алеша Попович Двор» за предоставление сразу нескольких площадок и новых друзей, музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол», за возможность углубиться в ярославские традиции, связанные непосредственно с памятником медведя и легендой основания самого города. Не смотря на то, что в полной мере мы еще не проводим событийные мероприятия в Ярославском регионе, мы их не забываем и всячески поддерживаем, в том числе и их важность для стабильного туристического потока в область», — сказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

День Медведя в Ярославле

Памятник рычащему медведю в Ярославле уже не в первый раз становится в центре разнообразных акций и флешмобов. А традиции переодевать памятник по случаю праздников и памятных дат в городе посвящен целый музей.