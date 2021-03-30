В Ярославле встретили весну на фестивале «День медведя»
Ярославль, 30 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. 29 марта в Ярославле прошёл ежегодный Всероссийский фестиваль «День медведя». Так в «столице Золотого кольца» традиционно отмечают не только календарную весну, но и пробуждение главного символа города — медведя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».
Праздничные мероприятия прошли у памятника бронзовому медведю, а также на нескольких интерактивных площадках, работа на которых была посвящена теме «медведя» в Ярославле. Ярославцы медведя будили: пели ему песни, чистили зубы, а под звонкий рык бронзовой скульптуры аплодисментами встретили окончательное и бесповоротное наступление весны вместе с весенне-летним туристическим сезоном.
Памятник рычащему медведю в Ярославле уже не в первый раз становится в центре разнообразных акций и флешмобов. А традиции переодевать памятник по случаю праздников и памятных дат в городе посвящен целый музей.