Душанбе, , 11:41 — REGNUM Россию беспокоят последствия невывода американских войск из Афганистана к 1 мая. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил 30 марта в кулуарах конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс».

Президент США Джо Байден в ходе своей первой пресс-конференции заявил, что к 1 мая, как было обещано, американские войска скорее всего не будут выведены из Афганистана. Российской стороне, отметил Кабулов, следует основательно изучить это заявление Байдена и посмотреть на его последствия.

«Какие будут последствия, пока неизвестно, но уже есть предварительная реакция на заявление Байдена, жёсткое предупреждение, что прямо нарушает Дохские соглашения с США, со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат.

Афганский президент Ашраф Гани заявил о прекращении активных боёв в стране, однако, по словам Кабулова, реальность несколько иная — боевые действия не прекращались.

Россия, добавил он, надеется на достижение реальных результатов в ходе конференции в Душанбе по Стамбульскому процессу.

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