Тюмень, , 11:29 — REGNUM Лыжник Александр Большунов не вышел на старт индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате России (ЧР) в Тюмени. Об этом 30 марта сообщили в Федерации лыжных гонок России.

По данным Telesport, спортсмен решил лучше подготовиться к следующим стартам. Он должен выступить в командном спринте 31 марта.

Также в гонке не стартовали Илья Семиков и Александр Терентьев.

Большунов в сезоне-2020/21 стал чемпионом мира в скиатлоне и выиграл общий зачет Кубка мира и многодневку «Тур де Ски».