Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области отклонило инициативу о проведении референдума на тему выборов мэров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За проведение референдума высказались пятеро депутатов, остальные 35 — против. В профильном комитете Заксобрания отметили, что подготовленный для процедуры вопрос противоречит как федеральному, так и региональному законодательству, а также уставу области.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина тоже не поддержала активистов, добавив, что вопрос о выборах мэров был урегулирован в регионе ещё несколько лет назад. «Абсолютное большинство органов местного самоуправления выбрало для себя выборы главы по конкурсу», — сказала Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Законодательном собрании отклонили законопроект о возвращении муниципалитетам прямых выборов мэров.

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