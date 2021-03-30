Зеленодольск, Татария, , 11:36 — REGNUM В Татарии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после происшествия в многоквратирном доме в Зеленодольске. Кроме этого, следователи возбудили еще два уголовных дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ, все уголовные дела объединены в одно производство.

По предварительной версии следствия, в день трагедии, 29 марта, родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок газа, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Однако госпитализировать его сотрудники учреждения отказались.

В настоящее время назначены несколько экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимации Зеленодольской центральной районной больницы 30 марта скончалась пострадавшая от взрыва газа в жилом многоквартирном доме женщина 1951 года рождения. Всего в результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых скончались.

В девятиэтажном доме повреждены семь квартир на седьмом и восьмом этажах. В шести квартирах выбиты окна, в семи повреждены балконы.

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