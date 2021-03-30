Сеул, , 11:29 — REGNUM Картина из наиболее известных антивоенных работ испанского и французского художника Пабло Пикассо «Резня в Корее» будет впервые представлена в Сеуле. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на организаторов выставки представителей музея Vichae Art Museum.

«Резня в Корее», январь 1951 года

По их словам, выставка, подготовленная к 140-летию Пабло Пикассо, будет проходить в галерее «Хангарам» в Сеульском художественном центре с 1 мая по 29 августа.

Известно, что на выставке будут представлены в общей сложности около 110 произведений из парижского Музея Пикассо, включая масляные картины, гравюры и керамику.

Отмечается, что выставки работ Пикассо проводились в Южной Корее несколько раз, однако большое количество шедевров парижского Музея Пикассо будет представлено впервые. В частности, картина «Резня в Корее», завершённая в январе 1951 года, будет представлена в Сеуле впервые.

«Резня в Корее» —экспрессионистская картина Пабло Пикассо, законченная 18 января 1951 года. Она была написана маслом на фанере и ныне хранится в Музее Пикассо в Париже. Работа служила критикой вмешательства США в Корейскую войну.