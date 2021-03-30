Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:26 — REGNUM В кооперативном шутере Hunt: Showdown появился новый босс по имени Scrapbeak. Трейлер с демонстрацией его способностей был опубликован 29 марта на официальном YouTube-канале проекта.

По сюжету Hunt: Showdown, Scrapbeak — это ветеран Гражданской войны в США, который таинственным образом превратился в огромное птицеобразное чудовище. Сообщается, что устроить на него охоту уже можно на основных серверах игры.

Напомним, Hunt: Showdown — это многопользовательский шутер, в котором группа игроков-охотников пытается заполучить награду за голову одного из нескольких могущественных боссов. Его релиз состоялся в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Monster Hunter Rise потеряли доступ к сохранениям