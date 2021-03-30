Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Ремейк игры Ratchet & Clank вскоре получит поддержку 60 FPS (кадров в секунду) на консоли PlayStation 5. Об этом 29 марта сообщила на своей twitter-странице студия Insomniac Games.

Соответствующее обновление разработчики планируют выпустить в апреле 2021 года. Стоит отметить, что до 31 марта 2021-го владельцы PlayStation могут бесплатно получить копию Ratchet & Clank в рамках программы Sony Play at Home.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1376580160875495424

Напомним, релиз оригинальной игры Ratchet & Clank состоялся в ноябре 2002 года. Insomniac Games выпустила её ремейк 12 апреля 2016-го.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере игры D&D: Dark Alliance показали схватку с боссом