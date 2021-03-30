Москва, , 11:25 — REGNUM В Госдуме предложили проанализировать, не являются ли санкции Канады из-за Крыма формой недобросовестной конкуренции, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

«Следует проанализировать не является ли данный антироссийский маневр формой недобросовестной конкуренции, которую так любят использовать американские соседи Канады», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарию очевидно, что недружественный шаг Канады не способствует восстановлению доверительного тона в двусторонних отношениях.

«Торонто всегда оглядывается на Вашингтон в своей внешней политике, особенно, когда это касается взаимодействия с Россией, — добавил депутат.

Ранее Канада и Австралия включили в черный список нескольких граждан РФ и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста. В Крыму со своей стороны поблагодарили страны, которые расширили санкции против России и полуострова, за бесплатную рекламу местных достопримечательностей.

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