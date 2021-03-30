Донецк, , 11:27 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 253 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 29 марта проведено 884 исследования, из них выявлено 229 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 28 950.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2235.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 21 044 человека, еще 5671 пациент находится на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследования на заболевание COVID-19 не проводились.