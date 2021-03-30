Ташкент, , 11:24 — REGNUM В Узбекистане частным компаниям, занимающимся реконструкцией и модернизацией аэропортов, предоставят льготы. Это следует из постановления президента республики, опубликованного на сайте национальной базы данных законодательства республики.

Частные компании освободят от уплаты таможенных пошлин за импорт специальных транспортных средств, дорожно-строительной техники, машин, механизмов, оборудования, сырья и других товарных групп. Кроме того, для таких инвесторов упростят оплату утилизационных сборов.

Налог на прибыль устанавливается в размере 50% от ставки. Снижается также ставка налога на имущество.

Министерству транспорта и авиакомпании «Узбекистанские авиалинии» поручено привлекать инвесторов к реконструкции и модернизации аэропортов. Поручено также проработать механизмы государственно-частного партнерства в этой сфере.