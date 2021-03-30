Одесса, Украина, 30 марта 2021, 11:26 — REGNUM На Украине отменили фестиваль «Юморина—2021», который ежегодно проводится в Одессе. Об этом сообщила начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова в своём видеообращении.
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Она рассказала, что в 2021 году в Одессе не будет массового шествия и уличных концертов.
Маркова отметила, что местные власти планировали организовать 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий, но от планов пришлось отказаться, поскольку город вошёл в «красную зону» адаптивного карантина.
Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, власти столицы Украины запретили с 1 по 12 апреля проведения продуктовых ярмарок в городе.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что последствия COVID-19 фиксируются у 70% пациентов, победивших заболевание.
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