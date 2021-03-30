Одесса, Украина, , 11:26 — REGNUM На Украине отменили фестиваль «Юморина—2021», который ежегодно проводится в Одессе. Об этом сообщила начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова в своём видеообращении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Она рассказала, что в 2021 году в Одессе не будет массового шествия и уличных концертов.

«В этом году Юморина на карантине», — добавила чиновница.

Маркова отметила, что местные власти планировали организовать 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий, но от планов пришлось отказаться, поскольку город вошёл в «красную зону» адаптивного карантина.

«Делайте себе настроение сами…» — заявила она.

Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, власти столицы Украины запретили с 1 по 12 апреля проведения продуктовых ярмарок в городе.

«Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в «красной зоне». Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля», — рассказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что последствия COVID-19 фиксируются у 70% пациентов, победивших заболевание.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине разрабатывают программу «постковидной» реабилитации — минздрав