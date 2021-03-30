Симферополь, , 11:23 — REGNUM Санкции западных стран лишь добавляют дополнительной рекламы Крыму, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, западным странам и их сателлитам нужно навсегда запомнить, что никакие санкции не способны остановить или помешать динамичному развитию Крыма.

«С другой стороны, это отличная реклама нашим курортам», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что санкции работают, как эффект бумеранга, и, как только откроются границы, иностранные туристы вновь поедут в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада ввела санкции в отношении российского и украинского физлиц, а также четырёх предприятий в связи с присоединением Крыма к России.

Так, в список попал генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Также затронуты ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

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