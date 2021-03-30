Новосибирск, , 11:23 — REGNUM По состоянию на 30 марта жертвами коронавируса в Новосибирской области стали 1619 человек, причём пятерых из них добавили в сводку только за последние сутки. Всего, по данным регионального штаба, в области зарегистрировано 38 694 случая SARS-CoV-2 (+85 за последние сутки), в том числе у 2278 детей (+10 за последние сутки).

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Из них 35 821 пациент выздоровел (+114 за последние сутки). В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1609 пациентов (-5 за последние сутки), в том числе 11 детей (-4 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 70 человек (-15 за сутки). На ИВЛ — 15 пациентов (-1 за сутки). Всего в Новосибирской области провели 1 409 354 (+3448 за сутки) тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки в области зарегистрировано 482 обращения.

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