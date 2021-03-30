Москва, , 11:22 — REGNUM На сегодняшний день в России удаётся удерживать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта на XII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2021» заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ситуацию», — подчеркнула она.

Более того, по её словам, в ряде субъектов уже можно снимать введённые ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России идёт спад числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2, страна проходит фазу стабилизации эпидемиологической ситуации с тенденцией к снижению. Однако, подчеркнул эксперт, ограничительные меры, введённые в период пандемии, надо соблюдать.