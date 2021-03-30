Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбургской области от коронавирусной инфекции вакцинированы 74 710 человек, из них 35 532 гражданина — это оренбуржцы старше 60 лет, сообщает региональный минздрав.

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Сегодня, 30 марта, регион получил еще 11 тыс. доз вакцины от COVID-19. Стоит отметить, что 26 марта в Оренбуржье поступило 9 000 доз, а 27 марта — 7 500. На территории области функционирует 72 прививочных пункта.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Оренбургской области выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом.