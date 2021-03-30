Осло, , 11:25 — REGNUM В Норвегии прошло почти три месяца без единого убийства. Об этом сообщает норвежское новостное агентство NTB.

В среднем в Норвегии регистрируется от четырех до восьми убийств по прошествии одного квартала. В первом квартале 2021 года их не произошло.

В полиции Норвегии подчеркнули, что ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть фактором, способствующим снижению числа случаев убийств до нуля.

«Пока рано делать какие-либо выводы на основе такого короткого временного интервала, но очевидно, что убийств в 2021 году пока у нас не было», — рассказала в интервью изданию NTB Вибеке Шей Сиверсен, исполняющая обязанности главы полиции Норвегии по расследованию уголовных преступлений.