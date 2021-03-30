Москва, , 11:23 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 119,9 млн. Об этом 30 марта сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 29.03.2021 проведено 119 982 827 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 188 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 486 378 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 28 марта число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 119 794 094.