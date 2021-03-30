Северо-Курильск, Сахалинская область, , 11:21 — REGNUM Администрацию Северо-Курильского городского округа и МКП «Автодор» суд обязал капитально отремонтировать на 100% изношенные канализационные сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Ранее аналогичное решение вынес Северо-Курильский районный суд. Но власти города не согласились с ним и обжаловали в судебной коллегии по гражданским делам Сахалинского областного суда. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Канализационный коллектор был введён в эксплуатацию в 1980 году. Его износ составляет 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей Барнаула 30 марта остались без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии на водоводе диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Геодезическая и Энтузиастов.