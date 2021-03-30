Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американская компания Nike подаёт в суд на арт-коллектив MSCHF из-за скандальной пары «Satan Shoes» (кроссовки Сатаны), в подошвах которых есть капля настоящей человеческой крови. Об этом 30 марта сообщает BBC.

По данным BBC, представители Nike заявляют о нарушении прав на товарный знак. Они просят суд запретить MSCHF продавать обувь, а также использовать дизайнерский знак Nike — Swoosh (знаменитая галочка «найков»).

Ранее арт-команда MSCHF в коллаборации с американским рэпером Lil Nas X выпустила лимитированную коллекцию кроссовок «Satan Shoes», в подошве которых содержалось по одной капле человеческой крови в каждой паре. Всего MSCHF выпустила 666 пар кроссовок, которые выкупили менее чем за минуту.

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