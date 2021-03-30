Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Самый пожилой член Риксдага и видный член «Либералов» Барбро Вестерхольм глубоко разочарована решением исполнительного комитета партии работать в правом правительстве Швеции при поддержке «Шведских демократов». Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Я родилась в 30-е годы. Я помню войну. Я помню все тогдашние разговоры о нацизме, об этих праворадикальных явлениях. И я помню еще ту Либеральную партию, которая всегда боролась с этими силами. Теперь им открывают дверь», — рассказала парламентарий в эфире телеканала TV4, намекая на радикальности идей «Шведских демократов».

По ее мнению, над Швецией нависла угроза возрождения нацизма.

Вопрос о вхождении в состав правого правительства Швеции вызвал бурную дискуссию в социальных сетях, отмечаю журналисты.

Напомним, что 28 марта в ходе заседания исполнительного комитета лидер «Либералов» Нямко Сабуни получила одобрение своей инициативы работать ради создания правого правительства на следующих парламентах выборах в Швеции в 2022 году — даже если ради этого потребуется поддержка «Шведских демократов».

Поясним, что помимо таких традиционных правых и консервативных партий, как «Умеренные» (лидеры оппозиции действующему правительству), «Христианских демократов» и «Либералов», в политической жизни Швеции существует более радикальная партия «Шведских демократов», которая за считанные годы стала третьей крупнейшей партией в Риксдаге. У основания партии стояли члены нацистских сообществ в Скандинавии и Третьем Рейхе, что осуждает сегодняшнее руководство партии и всячески пытаются изменить свой имидж, отказываясь от воинственной риторики.

Однако в Швеции по-прежнему сильны опасения, что «Шведские демократы» являются слишком радикальной партией, которая по определению не способна отказаться от своих радикальных идей. Например, партия проводила националистические шествия в 90-ых, некоторые участники которых были одеты в строгую форму, что натолкнуло жителей Швеции на сравнение с «черно‑ и коричноеврубашечниками» 20‑ и 30-ых годов в Европе.

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