Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Ленинградской области продолжается снижение суточного числа выявленных зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе было выявлено 96 новых инфицированных, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 30 марта сообщает федеральный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 39 772 человека, из них 37 227 человек выздоровели, в том числе 90 — за последние сутки. Умерло 927 заболевших жителей, в том числе еще восемь летальных исходов было зарегистрировано за 29 марта.

За последние сутки наибольшее число новых носителей выявлено в городах Всеволожск (7), Гатчина (5) и Луга (5).

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