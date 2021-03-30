Токио, , 11:19 — REGNUM Власти Японии раскритиковали взрыв, произошедший у католического собора в Макассаре, сообщает Sindonews.

«Мотеги Тошимицу выразил соболезнования жертвам атаки в Макассаре. Террористические атаки не могут быть оправданы ни по какой причине», — говорится в заявлении посольства Японии в Джакарте.

В то же время глава МИД Японии заявил, что хочет укрепить сотрудничество с Индонезией, чтобы реализовать «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Глава МИД Японии выразил желание продолжать вносить свой вклад в создание рабочих мест и развитие человеческих ресурсов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Мьянме стала одной из тем для обсуждения между министром иностранных дел Япониии министром иностранных дел Индонезии в Токио.

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