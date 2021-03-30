Тула, , 11:19 — REGNUM Жители Тульской области, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться скидками на путешествие. С инициативой 29 марта выступил губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

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На данный момент предложение главы региона о предоставлении скидок клиентами с прививками от коронавируса приняли более половины туристических операторов, работающих в области — речь идёт о путешествиях в пределах России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тульской области жителям региона, привившимся от коронавируса, предоставили возможность посещать бесплатно культурные и спортивные мероприятия, в том числе матчи ФК «Арсенал».