Стокгольм, , 11:22 — REGNUM Депозитная система для мобильных телефонов, аналогичная той, что в Швеции предусмотрена для бутылок, в принципе невозможна. К такому выводу пришла правительственная комиссия. Но министр окружающей среды и климата Пер Болунд по-прежнему настаивает на введении ипотечных сертификатов на новые телефоны для увеличения повторного использования сырья. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Мы считаем, что депозитную систему сложно внедрить, и она решает лишь ограниченную часть выявленных нами проблем», — подчеркнул в интервью правительственный следователь Гуннар Фредрикссон.

Вместо этого он выступает за повышение ответственности тех, кто производит, продает и импортирует мобильные телефоны и небольшую электронику. В мире уже существуют системы, которые возлагают на торговых операторов ответственность за сбор старых телефонов самостоятельно.

Отметим, что в целях заботы об окружающей среде в Швеции на пластиковые и жестяные изделия распространяется депозитарная система. На ценнике для бутылки питьевой воды или банки пива стоит цена за изделие, однако покупатель на кассе платит также небольшую дополнительную сумму (порядка 1−2 кроны, что примерно составляет 9−18 рублей). Впоследствии ненужную тару можно сдать и получить залог обратно. Если же несознательный покупателя отправляет емкость в мусорное ведро и отказывается от сортировки отходов, залог он теряет. Автоматы для сдачи емкости установлены в большинстве гипермаркетов.