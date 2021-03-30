Омск, , 11:19 — REGNUM Пожилой житель Омской области подозревается в убийстве сына. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в следственном управлении СКР по региону.

28 марта в доме в одном из омских сёл было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, к преступлению причастен 84-летний отец погибшего. Примерно неделю назад пенсионер и его пьяный сын поссорились. В ходе конфликта пожилой мужчина ударил сына ножом, которым чистил картофель.

Тело пенсионер спрятал в кладовку. В течение недели он никому ничего не рассказывал. Затем к нему с расспросами пришёл его внук, который не мог дозвониться до отца. Подозреваемый заявил, что его сын скончался сам, и показал, где лежит тело. Внук увидел, в каком состоянии находится труп, и позвонил в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший скончался от ножевых ранений. Учитывая возраст подозреваемого, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джидинском районе Бурятии задержан мужчина, обвиняемый в убийстве жены и сына.

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