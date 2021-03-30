Уфа, , 11:28 — REGNUM Восьмерых сотрудников пункта весового контроля обвинили в получении взяток в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год фигуранты уголовного дела брали взятки от бизнесменов. Следователи считают, что за это они должны были игнорировать факты превышения разрешенной массы груза и разрешать беспрепятственно перевозить через пункт весового контроля тяжеловесные и крупногабаритные грузы на автомобилях без их взвешивания и при отсутствии необходимых документов.

«Сумма взятки за каждый пропущенный автомобиль варьировалась от 1 до 2 тыс. рублей. За указанный период подозреваемые получили незаконное вознаграждение на общую сумму 329 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам получения взятки. В совершении этого преступления заподозрили заведующего и семерых сотрудников пункта весового контроля № 2 в г. Баймак отделов пунктов весового контроля ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения», который работает на 134 км автотрассы Магнитогорск — Ира.

Кроме этого, были возбуждены уголовные дела по признакам дачи взятки.

Отмечается, что заведующий пунктом весового контроля находится под стражей, шесть специалистов находятся под подпиской о невыезде, одному специалисту судом избран запрет определенных действий. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии расследуют дела о злоупотреблениях при заключении госконтрактов.