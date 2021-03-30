Рязань, , 11:19 — REGNUM Сотрудники МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию на территории Рязанской области. Об этом 30 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров — 21-летнего уроженца Тульской области. Молодого человека задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Также указывается, что в ходе осмотра при задержанном было найдено несколько контейнеров с веществом — производным метилэфедрона массой 210 граммов.

«В ходе обследования его дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тыс. разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 млн рублей», — добавила официальный представитель МВД.

Кроме того, уточняется, что запрещенные вещества изготавливались в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области и оттуда оптовыми партиями поставлялись в ряд российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Уфе осудили гражданку Казахстана за незаконное производство наркотиков.