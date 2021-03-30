Челябинск, , 11:17 — REGNUM В Челябинске 40-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о попытке подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ему вменили приготовление к даче взятки. По данным следствия, 18 марта он пытался дать стражу порядка 200 тыс. рублей за то, чтобы избежать наказание за незаконное приобретение наркотических средств. Однако сотрудник отказался от взятки и сообщил своему руководству.

Подозреваемый заключён под стражу. Следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения.