Москва, , 11:17 — REGNUM Работающие жители России стали реже разыгрывать коллег и устраивать розыгрыши на работе: в 2012 году — 72%, в 2021 году— 53%, свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Если девять лет назад 86% опрошенных считали, что чувство юмора помогает рабочему процессу, то сейчас их количество снизилось до 69%. Чем выше зарплата, тем чаще граждане говорят, что шутки уместны (62%) и помогают труду (80%).

Сотрудники-мужчины шутят сослуживцами, чаще женщин (19% и 11%), но и жертвами розыгрышей становятся чаще (23% против 10% среди женщин). Позволяют разыгрывать начальство только 9% работающих граждан.

Опрос проведен 15−24 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 409 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, считают, что достигли баланса между работой и личной жизнью, 48% работающих жителей России.

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