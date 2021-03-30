Стокгольм, , 11:56 — REGNUM В настоящее время нет причин голосовать на парламентских выборах в Швеции в 2022 году за «Либералов», если вы выступаете против «Шведских демократов» и их политики. Может ли партия Джимми Окессона (лидер «Шведских демократов») вообще рассчитывать на большую власти, если существуют другие альтернативы? На этот вопрос в своей авторской статье постаралась ответить журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

«В эти выходные (29 марта — прим. ИА REGNUM) Либералы выбрали свой дальнейший путь. Большинством в две трети голосов было принято решение не препятствовать росту влияния Шведских демократов. Это означает полный разворот по сравнению с тем восприятием, которое было у партии ранее. Раньше они были против, теперь — за, до тех пор, пока фундаментальным либеральным ценностям не угрожает опасность. То есть партия пока еще не готова продать свою душу за сотрудничество со Шведскими демократами. Это будет чересчур», — отметила она.

«Было принято решение способствовать созданию будущего правого правительства, которое в этом случае будет состоять из Умеренных, Христианских демократов и Либералов. Умеренные и Христианские демократы давно открыли парадные двери для Джимми Окессона и его сотоварищей по партии», — написала Меллин.

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